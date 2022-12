… Je vais jouer comme j’essaie de tout le temps le faire. C’est à dire en donnant le meilleur de moi. Vous dites des choses qui sont pas forcément vraies parce que je sais pas comment vous regardez les matchs. Quand on vient jouer pour une sélection, sachez qu’on vient jouer avec le cœur. Vous ne pouvez jamais comparer. Aujourd’hui je vais me permettre de vous le dire. Un joueur qui joue un club et un joueur qui joue en sélection parce que c’est c’est pas les mêmes coéquipiers c’est pas le même terrain c’est pas les mêmes conditions, c’est pas la même tactique. Vous ne pourrez jamais comparer ces deux joueurs. Quand je viens jouer pour l’équipe nationale du Cameroun, je viens jouer avec le cœur. Je m’en fous d’être bon ou pas bon. Je joue avec tout ce que j’ai. Je donne tout parce que je suis comme ça. Je vous parle aujourd’hui mais si vous regardez les stats, vous regardez les courses que je fais, peut-être je cours plus en sélection que je cours en club…

J’essaie tout le temps donner le meilleur de moi. Je ne suis pas un tricheur, mes coachs le savent. Que ce soit en club ou en sélection je suis quelqu’un qui donne tout le temps le meilleur de lui. Donc demain je ferais ce que je sais faire, donner le meilleur de moi et puis à la fin on verra.

Zambo Anguissa en conférence de presse, le 1er décembre 2022