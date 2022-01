Toko Ekambi, joueur du match Cameroun - Éthiopie

Il a brillé de mille feux ce jeudi pour son deuxième match de la Coupe d’Afrique des Nations. Et pourtant, il a été souvent critiqué et particulièrement lors du premier match contre le Burkina Faso. C’est lui qui va marquer le but égalisateur quelques minutes seulement après que l’Éthiopie eu marqué à la surprise générale. Et sa mainmise sur la rencontre a été permanente. Mérité.