Toko Ekambi : Aboubakar ? « Il dit ce qu’il veut »

« C’est une grosse déception car la CAN est organisée chez nous, et on se fait éliminer en demi-finale. On a une grosse équipe et à chaque fois qu’on a joué collectif on a gagné. Aujourd’hui, chacun voulait montrer de quoi il est capable et voilà, en football, ça paye cash ». Après la défaite contre l’Egypte (0-0, 1-3 tab) en demi-finale de la CAN jeudi soir, Vincent Aboubakar a parlé d’une faille individuelle chez les Lions avec des joueurs qui ont voulu briller seuls, sans penser au collectif.

Appelé à donner son commentaire sur ces propos de son capitaine, Karl Toko Ekambi a répondu cash : « Il pense ce qu’il veut, il dit ce qu’il veut. Je ne vais pas polémiquer sur ça. Je félicite l’équipe. On a essayé de marquer, mais on n’a pas réussi. Le football, c’est comme ça. Le penalty, c’est soit tu marques, soit tu rates. Il faut avoir le courage de tirer. On a fait ce qu’on pouvait pour aller le plus loin possible. Il reste le match pour la troisième place. On va essayer de bien le préparer ».