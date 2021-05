Stade Omnisports Paul Biya : inquiétudes pour la CAN 2021

La situation du Stade Omnisports d’Olembé inquiète les vérificateurs de la CAF. Cette infrastructure devait être le point de rassemblement et le symbole de la compétition qui va se dérouler au Cameroun. C’est aussi elle qui devrait logiquement abriter les matchs inaugural et la finale de cette compétition d’envergure. Mais les travaux avancent à pas de tortue. Ce chantier qui est supposé être livré en novembre traîne en longueur et l’on s’interroge si le Cameroun y arrivera. Les présentations Powerpoint sont toujours aussi ludiques, mais certains observateurs de la CAF sont surpris des différences entre les chiffres qu’elles présentent et la réalité.