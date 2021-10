Stade de Japoma : Roger Milla réclame d’être honoré vivant

Le Ministre d’État Secrétaire Général à la Présidence de la République et toute la délégation qu’il conduit ont passé les deux premières journées de la mission mise en place par Paul Biya dans la métropole camerounaise. Même si on se serait attendu à ce que ce soit une mission d’experts en construction d’infrastructures majeures, en rassemblant des vedettes anciennes du football, et des médias, le Président valide l’effet « people » de sa mission. Et comme rien ne peut être réglé au quart de tour avec ces personnalités hétéroclites, Son Excellence Roger Milla, Ambassadeur Itinérant, a profité de la conférence de presse pour demander, en direct, que le Stade Japoma porte son nom avant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.