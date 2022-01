Sénégal - Aliou Cissé : « la Guinée Equatoriale a été à la hauteur  (...)

« Je suis très satisfait de cette victoire et nous la dédions à notre peuple. Ce n’était pas un match facile car l’adversaire a été à la hauteur, avec beaucoup de jeu rapide. Et cela nous valut le but qu’on prend », a indiqué le sélectionneur sénégalais en conférence de presse.

« Mais je pense que nous avons bien répondu et nous avons essayé de réagir comme il le fallait. C’est ce que nous avons fait et on a vite repris le score et cela a été une belle victoire et une belle qualification pour nous », a poursuivi le technicien.