Lorsqu’en 2008, Thierry Henry est transféré d’Arsenal à Barcelone, Samuel Eto’o sait qu’il est là parce que Pep Guardiola espère le voir quitter le club. Il va très mal prendre ce « manque de respect » de son coach et l’a affirmé sans sourciller. Et pourtant, le Camerounais sortait de deux saisons compliquées par les blessures, et donc une production moindre.

Thierry Henry était donc le préféré du nouveau coach Pep Guardiola. Il souhaitait avoir toutes les stars des dernières années hors du club. Il estimait que Ronaldinho, Deco, et Eto’o avaient une mauvaise influence sur le groupe. Les deux premiers ont obtempérer et ont quitté. Samuel Eto’o a décidé de rester et de prouver que le coach était dans l’erreur.

Il a eu raison puisque cette année là fut la plus productive de sa carrière. Il finira la saison avec 36 buts au compteur. Ce fut l’année du sacre pour le FC Barcelone qui a gagné tous les trophées à sa disposition.

Mais Samuel Eto’o a t-il raison de dire que l’un des meilleurs attaquants que le monde ait connu était moins talentueux que lui ? Thierry Henry fut quand même deux fois soulier d’or européen, le trophée remis au meilleur buteur de tous les championnat d’Europe. Quatre fois il fut meilleur buteur du championnat d’Angleterre, le championnat le plus physique du monde. Le Président Eto’o y a aussi joué, mais on ne peut même pas parler de ses statistiques à Chelsea ou Everton…

Samuel Eto’o bénéficiait pourtant des meilleurs joueurs du monde dans cette équipe du FC Barcelone qui lui aura presque tout donné. Deco, Messi, Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Yaya Touré, et bien d’autres.

Comparaison n’est pas raison, mais elle donne une image globale.