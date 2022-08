S.E. Christopher John Lamora est le porte-parole officiel des États-Unis au Cameroun. Une de ses prérogatives est donner un appui territorial à toute les compagnies américaines dans son aire de compétence. On ne peut donc pas dire qu’il peut avoir pour ambition de négliger une seule de leurs entreprises. Il dispose en plus des outils performants pour être informé à tour de bras. Il a expliqué clairement que One All Sports n’avait aucun enregistrement aux Etats-Unis. Ce n’est donc pas une entreprise américaine.

Ce weekend pourtant, Samuel Eto’o et la Fecafoot ont fait approuver à l’AG de l’instance le changement d’équipementier. Il y est mentionné que One All Sports était une compagnie américaine.

Interviewé à la CRTV, S.E. Christopher John a réglé le cas en étant plus que précis dans le choix de ses mots.

Verbatim de l’interview de S.E Christopher John, partie sur One All Sports

Charles Ebune: Le Cameroun est qualifié pour jouer à la Coupe du Monde cette année. Il y a quelques semaines la FECAFOOT a annoncé “One All Sports” comme nouveau fournisseur d’équipements pour les Lions Indomptables. J’ai visionné la télé camerounaise, lu les journaux camerounais, écouté la radio camerounaise, j’ai checké en ligne et ils concluent que c’est une compagnie Américaine. Est-ce que “One All Sports” est une compagnie Américaine?

S.E Christopher John: One All Sports a été le choix de la FECAFOOT. Comme je l’ai dit plus tôt, ce que nous voulons, c’est qu’il y ait de plus grandes relations d’investissement entre les États-Unis avec le Cameroun. Et je pense que ce qui est important n’est pas trop si One All Sports est une compagnie Américaine. Mais c’est l’entreprise choisie par la Fecafoot comme la meilleure pour répondre aux besoins en équipement de la sélection. Ils ont tiré cette conclusion et je leur souhaite beaucoup de succès.

Charles Ebune: Donc l’ambassadeur des États-Unis au Cameroun n’est pas en train de confirmer le fait que One All Sports soit une compagnie Américaine

S.E Christopher John: Mon entendement est que “One All Sports” a des connexions avec les USA. Mais je ne pourrais dire avec certitude où ils sont légalement enregistrés. Ils peuvent être enregistrés dans n’importe quel autre pays.