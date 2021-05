Mouelle Kombi : « offrir à la CAF le meilleur en matière de standard  (...)

« Nous rendons hommage à la qualité de partenariat entre la CAF et le Cameroun, partenariat bonifié par la présence de la FIFA à cette visite », a déclaré Narcisse Mouelle Kombi, au terme de la deuxième étape de la mission. « Nous sommes heureux dit-il, qu’il y ait une convergence de vue sur les nécessités en matière de standard. Le gouvernement camerounais entend offrir à la CAF le meilleur en matière de standard. Malgré les motifs de satisfactions, nous devons toujours essayer de faire mieux. Nous attendons de la part de la CAF et de la FIFA quelques observations nécessaires pour que nous puissions aller toujours vers ce qu’il y a de meilleur en matière de standing et de standard ».