Mondial 2022 : le mercredi des Lions à Abu Dhabi

A quelques jours de leur huitième participation à une Coupe du monde de football, les Lions Indomptables procèdent aux derniers réglages. Rigobert Song et ses hommes sont à Abu Dhabi où ils préparent leur ultime match d’évaluation prévu vendredi contre le Panama.

Déjà, ce mercredi, le programme prévoit « un shooting photo pour toute l’équipe, et comme de tradition, une autre séance d’entraînement, une de plus pour Rigobert Song et son staff, question de travailler davantage la cohésion d’une équipe attendue le 24 novembre prochain à Doha pour son entrée sur scène au Qatar », indique la Fécafoot.

Les Lions en images