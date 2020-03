Lions Indomptables : Nicolas Nkoulou rappelé en sélection nationale

Pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, le sélectionneur national a publié la liste de trente trois joueurs présélectionnés en vue de la double confrontation contre le Mozambique. Dans la liste, on retrouve de celui qui est venu du banc pour inscrire le but de la victoire et offrir au Cameroun le titre de Champion d’Afrique 2017, Nicolas Nkoulou. Au lendemain de la victoire à cette CAN 2017, il avait pris la décision de se retirer temporairement des Lions Indomptables, et souhaitait la mise en place des valeurs de compétitivité pure.