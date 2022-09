Rendu à la troisième journée de stage à Séoul en Corée du Sud, l’effectif des Lions indomptables affiche presque complet. Si des joueurs comme Vincent Aboubakar restent attendus, le gros du groupe s’est mis au travail.

Ce mercredi, les Lions Indomptables ont eu droit à une journée en toute décontraction dans leur refuge, informe la Fécafoot. « La séance d’entrainement était axée sur la condition physique et le réveil musculaire. Sous la supervision du staff technique au grand complet, la première séquence s’est faite à l’extérieur de l’hôtel, sur un espace aménagé et entièrement dédié à la pratique du sport », a-t-on appris.

Ce sont donc 20 minutes de course pour tout le groupe, avant de revenir indoor pour la deuxième séquence qui s’est déroulée dans la salle des sports de leur hôtel. « Un atelier spécifique qui avait pour but de réveiller les muscles des uns et des autres, après les affres d’un long voyage », indique la Fécafoot sur son site internet.