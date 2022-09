Ce vendredi, le manager-sélectionneur du Cameroun a dévoilé ses 36 présélectionnés en vue des deux matchs amicaux avec la Corée du Sud et l’Ouzbékistan.

Le Cameroun affronte l’Ouzbékistan et la Corée du Sud en amical les 23 et 27 septembre prochains. Deux matchs préparatoires pour la Coupe du monde 2022. En marge de ces rencontres, Rigobert Song a communiqué ce vendredi, une liste de 36 joueurs présélectionnés.

Ngadeu et Zambo au repos ?

Deux cadres de l’équipe nationale manquent à l’appel. Il s’agit notamment de Michaël Ngadeu. Le défenseur de La Gantoise est visiblement laissé au repos. La saison dernière, il a été le footballeur qui a disputé le plus grand nombre de minutes aussi bien en club qu’en sélection nationale. Soit 50 matchs joués pour un total de 5094 minutes.

Comme lui, André Zambo Anguissa fait aussi partie des absents. Si sa non-présélection explique par le fait que Rigobert Song voudrait profiter des deux prochains matchs amicaux pour juger certains joueurs, c’est acceptable. Mais c’est simplement le meilleur milieu de terrain camerounais disponible du moment. Il joue dans un des top clubs européens, et y est titulaire indiscutable.

Nkoulou et Mandjeck rappelés

Parmi ces joueurs, il y a notamment Nicolas Nkoulou et Georges Mandjeck. A l’écart de la sélection depuis respectivement 4 et 2 ans, les deux champions d’Afrique 2017 semblent appelés pour pallier aux absences poste pour poste, de Michaël Ngadeu et Zambo Anguissa.

Jean-Pierre Nsamé en embuscade, Ngamaleu laissé pour compte ?

Ses multiples appels du pied ont été entendus. Jean-Pierre Nsamé va peut-être enfin avoir une dernière chance avec l’équipe nationale du Cameroun. Engagé dans une campagne de séduction ces dernières semaines, l’attaquant de Young Boys fait aussi partie des présélectionnés. Alors que son coéquipier Nicolas Moumi Ngamaleu (écarté de l’effectif de Young Boys), comme Ngadeu et Zambo Anguissa, n’a pas été retenu par le manager-sélectionneur.

Des espoirs frappent à la porte

Rigobert Song a décidé d’ouvrir la porte de la sélection à de jeunes espoirs qui brillent pour la plupart en Europe. Parmi eux, il y a le prometteur défenseur latéral gauche du FC Lorient, Darlin Yongwa (21 ans). Ou encore l’attaquant du FC Porto Daniel Namaso (22 ans) et le jeune portier de l’Olympique de Marseille Simon Ngapandouetnbu (19 ans). Deux joueurs locaux tentent de forcer la porte. Il s’agit du gardien de Canon de Yaoundé James Djaoyang et le buteur de Coton Sport Patient Wassou.