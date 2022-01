Lions Indomptables  : Echos de la tanière

Les Lions Indomptables ont entamé la préparation du match des huitièmes de finale du lundi 24 janvier prochain ce mercredi après-midi du 19 janvier 2022 au stade du complexe multisports du MUNDI à Yaoundé-Nsimalen. Avec les matchs des groupes D et E qui se jouent ce jeudi, on devrait connaitre l’identité de l’équipe qui se dressera devant les Lions. Cette sélection sera celle classée meilleure troisième de la poule C, D ou E.