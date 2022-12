Le souverain cherubien était visiblement heureux de la victoire de son pays. Contre l’Espagne, le Maroc a été héroïque, Heureux du dénouement et conscient qu’une page d’histoire a été écrite, lee roi Mohammed VI est descendu, dans les rues de Rabat comme ses sujets pour célébrer la qualification historique de Ziyech et Cie aux quarts de finale de la Coupe du monde. Souffrant depuis plusieurs années, le souverain est resté assis dans l’une de ses voitures. Il arborait l’uniforme des Lions de l’Atlas et brandissait un drapeau du Maroc.

Le sélectionneur Walid Regragui avait annoncé lors de la conférence de presse d’après-match s’être entretenu avec les souverain au téléphone. Il avait aussi félicité le Président de leur fédération, Fouzi Lekjaa.