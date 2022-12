Après leur huitième participation à la Coupe du monde, certains membres de la sélection nationale ont regagné Yaoundé. D’autres, des professionnels pour la plupart sont déjà retournés dans leurs clubs respectifs.

La page de la Coupe du monde de football est définitivement tournée pour les Lions indomptables. Eliminés au premier tournoi malgré un nul contre la Serbie (3-3) et une victoire contre le Brésil (1-0), Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont quitté Doha prématurément. La délégation du Cameroun en terre qatarie est de retour au bercail.

Dans le groupe qui a regagné Yaoundé, il y avait notamment, l’ensemble du staff technique et administratif de la sélection conduit par le manager sélectionneur Rigobert Song. L’on a également pu compter huit joueurs. Il s’agit de Martin Hongla, Samuel Oum Gouet, Nicolas Nkoulou, Moumi Ngamaleu, Olivier Mbaizo et Nouhou Tolo. Et aussi les deux locaux : Jérôme Ngom Bekeli de la Colombe Sportive du Dja-et-Lobo et Marou Souaibou de Coton Sport de Garoua.

Ils rejoignent donc André Onana, exclu de la tanière pour des « raisons de discipline » au lendemain du deuxième match des Lions indomptables contre la Serbie le 28 novembre. Le reste du groupe, les joueurs professionnels principalement est resté à Doha. Tandis que certains parmi eux ont préféré retourner dans leurs clubs respectifs.