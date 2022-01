Harold Moukoudi : « on va jouer pour gagner la CAN »

« C’est une fierté de pouvoir jouer cette CAN à domicile. Tous les pays attendaient cette compétition. Pour moi, c’est quelque chose de grand. Notre équipe se prépare bien. Les entraînements s’intensifient. Tout le monde est prêt pour faire une bonne compétition. Le coach met progressivement en place les ajustements tactiques.

Nous avons un état d’esprit de vainqueurs. Nous allons aborder cette compétition avec une grande envie, de grandes ambitions. On est à domicile, on va jouer pour gagner la CAN. Le groupe est très déterminé. Même si nous aurons à faire à des adversaires redoutables. Ce seront de beaux matchs, mais nous allons tout faire pour démontrer que nous sommes chez nous et que nous avons les moyens de remporter cette compétition ».