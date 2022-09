La décision de reporter tous les matchs de football du week-end à la suite du décès de la Reine ne fait pas l’unanimité. Elle tombe en contradiction avec la plupart des autres sports majeurs. Alors que le cricket, le championnat de golf PGA et le rugby de Premiership ont choisi de reprendre le jeu samedi, la Premier League, la English Football League et les quatre associations de football de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont annulé tous les matchs en signe de respect.

La Premier League a déclaré que sa décision avait été prise après une réunion de ses clubs. « Pour honorer sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation, et en signe de respect, la série de matchs de Premier League de ce week-end sera reportée, y compris le match de lundi soir« , a-t-elle déclaré.

Des déclarations similaires ont été publiées par l’EFL et la FA. Cependant, des groupes de supporters et d’anciens joueurs se sont demandés si ces annulations étaient la meilleure façon d’honorer la Reine.

La Football Supporters’ Association a déclaré que de nombreux supporters estimeraient que « c’est une occasion manquée pour le football de rendre ses propres hommages« .

« Notre point de vue, que nous avons partagé avec les autorités du football, est que la plupart des supporters auraient aimé assister à des matchs ce week-end et rendre hommage à la Reine aux côtés de leurs camarades« , a-t-elle ajouté.

L’ancien défenseur de l’Angleterre Gary Neville a également suggéré que la décision avait été une erreur, déclarant : « Le sport peut démontrer mieux que quiconque le respect que la Reine mérite« .

L’annonce est intervenue malgré les conseils du gouvernement lors de deux réunions jeudi soir et vendredi matin, au cours desquelles les organismes sportifs ont été informés qu’il n’y avait aucune obligation de reporter les rencontres pendant la période de deuil officielle.

Des initiés ont suggéré que la peur des gros titres négatifs a joué un rôle dans la décision du football, ainsi que le souhait de certains de reporter les matchs par respect pour le Prince William, qui est le président de la Football Association.

La plupart des autres sports ont estimé qu’il valait mieux honorer la vie de la Reine dans des stades pleins à craquer, en rassemblant les gens pour leur rendre hommage.

La RFU a déclaré qu’elle avait décidé de permettre au rugby de se poursuivre ce week-end après avoir consulté un large éventail de personnes. « Les opinions écrasantes partagées jusqu’à présent sont que les équipes et les supporters veulent se rassembler pour honorer Sa Majesté la Reine Elizabeth II, être unis dans notre chagrin alors que nous exprimons notre douleur à la suite de son décès », indique un communiqué.

« Le rugby, dans son essence, est une affaire de communauté et de rassemblement des gens, dans les bons moments comme dans la tristesse. Les clubs de rugby sont une source de force et de soutien en période d’incertitude, et nous espérons qu’en permettant aux matchs et autres activités de rugby de se dérouler ce week-end, avec les familles et les amis réunis, cela nous aidera à nous unir en cette période de deuil national.«

Le troisième Test de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud reprendra également samedi. Les joueurs et les entraîneurs porteront un brassard noir et une minute de silence sera observée avant le début du match.

Cependant, la perspective d’une journée supplémentaire de jeu pour compenser la perte de l’action de vendredi a pris fin lorsque l’Afrique du Sud a déclaré qu’elle devait prendre l’avion pour rentrer chez elle mardi.

L’England and Wales Cricket Board a également confirmé que le sport à tous les niveaux continuerait « à rendre hommage à Sa Majesté la reine Elizabeth II et à honorer sa vie et ses services remarquables« .

Le tournoi de golf BMW International de Wentworth reprendra également, bien qu’il soit réduit à un tournoi de 54 trous, et les éliminatoires de la Super League de rugby auront lieu.

Par ailleurs, le St Leger de Doncaster, samedi, a été repoussé à dimanche, où un programme de neuf courses sera organisé afin de garantir que la plus ancienne classique de Grande-Bretagne et d’autres courses importantes perdues en raison des annulations puissent avoir lieu. La course prévue à l’hippodrome de Musselburgh dimanche sera annulée par respect pour le fait que le corps de la Reine reposera à Édimbourg.

En boxe, le combat très attendu entre Claressa Shields et Savannah Marshall pour le titre mondial incontesté de championne des poids moyens a été reporté au 15 octobre.

Pendant ce temps, les organisateurs de la Great North Run de dimanche, qui compte 60 000 participants, ont confirmé que le semi-marathon historique aurait lieu comme prévu.

Dans une déclaration expliquant leur décision, les organisateurs ont déclaré : « Cette année, ce sera l’occasion pour nous de nous rassembler et d’exprimer nos condoléances, tout en célébrant la vie de notre extraordinaire reine.

« On s’attend à ce que les milliers de coureurs qui participeront à l’événement récoltent environ 25 millions de livres sterling de dons caritatifs, un hommage approprié à la Reine, qui a vécu sa vie au service de notre pays et de ses habitants.«

Cependant, un autre grand événement populaire, le Richmond Runfest, a été contraint de reporter son marathon et d’autres courses car il traversait deux sites appartenant en partie à Historic Royal Palaces. « Ce week-end devait être une célébration du mois d’entraînement, de collecte de fonds et de dévouement personnel« , a déclaré l’organisation dans un communiqué. « Cependant, c’est avec le cœur brisé que nous devons le reporter« .