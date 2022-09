Oui mais ils préfèrent se taire. Ils le font de manière très discrète. C’est comme ça que fonctionne Samuel : on est avec lui, ou contre lui. Il m’a exclu afin de m’enlever la possibilité de le poursuivre pour ses agissements. Pour moi, il n’est plus légitime à présider la FÉCAFOOT, après sa condamnation en Espagne, même s’il s’est mis d’accord avec la justice espagnole. C’est aussi parce que j’estime qu’il n’est plus, de fait, le président de la Fédération et que j’ai refusé d’encaisser le chèque correspondant à mes indemnités en tant que membre du Comex. Je ne peux pas accepter de l’argent de la part d’une instance présidée par quelqu’un qui ne devrait plus être en fonction. Ce serait contraire à mes valeurs et à la position que je défends.