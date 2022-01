Gabon - Maroc : Aubameyang et Lemina exclus, comment se comporteront les Panthères ?

Handicapées par le retour en club de ses deux stars, les Panthères du Gabon descendent dans l’arène pour affronter les Lions de l’Atlas, la sélection nationale du Maroc. Ce sera pour le compte de la troisième journée de la phase de groupe de la CAN au Cameroun. Si on sait déjà que le Maroc est à la CAN 2021 avec pour ambition d’aller jusqu’au bout, le Gabon, empêtré dans des embrouilles depuis le début de la compétition, risque avoir du mal sur le plan du jeu.