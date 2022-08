François Kouedem a perdu son bras de fer avec Samuel Eto’o. La suspension du président de la Ligue de football régionale de l’Ouest vient d’être confirmée par l’Assemblée générale de l’instance.

La décision a été prise au cours de l’Assemblée générale de ce samedi à Douala. François Kouedem était en effet dans le viseur du président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Le 25 mai 2022, Samuel Eto’o avait déjà en effet signé une décision le suspendant de ses fonctions de président de la Ligue régionale de l’Ouest.

Une décision que le concerné avait assimilé à une « forfaiture » qu’il déclara « nulle, de nul effet et non avenue car dépourvue de base légale et prise par une ou des personne(s) sans qualité ».

A l’époque, il était reproché à François Kouedem de ne pas respecter les directives de sa tutelle au niveau fédérale. Notamment au sujet de la nomination par Samuel Eto’o de Philippe Tabopda Fodjo au poste de secrétaire général de la Ligue régionale de l’Ouest. François Kouedem avait d’ailleurs suspendu ce dernier. Un geste aux allures de déclaration de guerre vis-à-vis du patron de la Fécafoot.