Après avoir annoncé que le futur équipementier One All Sports va offrir un Bus de standing VIP pour les Lions indomptables, Samuel Eto’o va (finalement) acheter deux nouveaux bus. L’un pour les Lions séniors et l’autre pour la sélection féminine A.

En marge de l’Assemblée générale prévue ce samedi, le Comité exécutif de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) s’est réuni vendredi à Douala. Plusieurs résolutions ont été prises au terme des travaux présidés par Samuel Eto’o. Ainsi, le Comité exécutif à l’unanimité des membres présents donne mandat au président de la Fécafoot pour l’achat de deux bus neufs pour les sélections séniors masculine et féminine. Alors qu’il y a quelques semaines, la Fécafoot a annoncé par le truchement de son secrétaire général par intérim, que le futur équipement des sélections nationales, One All Sports, va, dans le cadre du contrat qui sera signé avec le Cameroun, offrir un bus de standing VIP aux quintuples champions d’Afrique.

« Le partenariat comporte également un engagement à fournir chaque année des équipements destinés aux sélections nationales et un Bus de standing VIP pour les Lions Indomptables du Cameroun », avait écrit Blaise Djounang dans le communiqué annonçant la sélection de l’Américain One All Sports comme successeur de Le Coq Sportif.