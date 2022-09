Le groupe Lions Indomptables se bonifie progressivement. Comme le décrit le Team Press Officer, » il était environ 9h30 ce jeudi matin à Séoul, soit 1h30 à Yaounde lorsque la communauté des « frères Jean » des lions indomptables a fait son entrée au SWISS Grand hôtel. Jean Pierre Nsame, Jean Charles Castelletto et Jean Junior Emile Onana ont rejoint le reste du groupe, portant ainsi le nombre à 23 joueurs déjà présents ».

« Ils ne sont pas arrivés seuls dans la capitale sud-coréenne. À leur côté,l’un des ambassadeurs des Lions Indomptables du Cameroun, Patrick Mboma, également du séjour pour porter et hisser plus haut encore le label Lions indomptables à un peu plus de 24 heures du premier galop d’essai contre les loups blancs de l’Ouzbékistan ».

On n’attend plus que trois autres Lions, et on affichera complet.