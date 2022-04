Djamel Belmadi reste sélectionneur de l’Algérie, mais le président de la fédération démissionne

En poste depuis août 2018, Belmadi, vainqueur de la CAN 2019 avec les Fennecs, avait laissé planer le doute sur son avenir après la défaite contre le Cameroun : « Un bilan sera fait mais pour l’instant, la déception domine. (...) Je n’ai jamais voulu m’accrocher à un trône. Le jour où je ne me sens inutile à mon pays, je saurai quoi faire. Il y aura une réflexion dans les jours à venir. » Il va donc poursuivre l’aventure, malgré une élimination en phase de groupes de la CAN en janvier au Cameroun et une non-participation au Mondial qatari, la faute au même Cameroun.