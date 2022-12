Dans une récente interview avec Foot Mercato, le gardien international camerounais Dévis Epassy raconte comment il a accueilli la nouvelle de l’exclusion de son rival et numéro un André Onana, lors du Mondial au Qatar.

Le malheur des uns fait (forcément) le bonheur des autres. C’est ainsi que Dévis Epassy peut résumer sa situation en sélection nationale du Cameroun. Eternel numéro 2 suivant la hiérarchie des gardiens des Lions Indomptables, le sociétaire d’Al Abha, en Arabie Saoudite a pris la place de numéro à un à la faveur de l’exclusion d’André Onana. C’était le 28 novembre dernier, peu avant le choc avec la Serbie, comptant pour la deuxième journée de ce Mondial 2022.

Comment Dévis Epassy a-t-il appréhendé le départ d’André Onana et son changement de statut en pleine compétition ? « Je l’ai pris naturellement car je veux toujours jouer. Tous les joueurs appelés veulent jouer après, ça dépend des choix du coach et il faut respecter ça. J’étais prêt à jouer si on faisait appel à moi et c’est ce que j’ai fait », a répondu le gardien à Foot Mercato.

CAN 2023

Dévis Epassy cache mal sa joie, maintenant qu’André Onana a annoncé sa retraite internationale. « J’étais d’abord content d’avoir cette opportunité de jouer en Coupe de monde. Ensuite, j’étais juste concentré sur les matchs qui arrivaient parce que je savais que j’étais attendu et regardé. Ça ajoute une petite pression supplémentaire mais une pression positive », a poursuivi le probable futur gardien numéro un des Lions Indomptables. Lui qui rêve déjà de disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.