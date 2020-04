CoronaVirus : Roger Milla donné pour positif

On a voulu enterrer Roger Milla ce 1er Avril. Et comme d’habitude, les réseaux sociaux ont été le vecteur de la rumeur. En ces temps de confinement où la vie en famille est de mise, les sorties publiques de l’Ambassadeur Itinérant ont été à toutes fins utiles annulées. Mais un message est venu troubler l’inquiétude encore passablement mouvementée après deux décès de grosses personnalités africaines, Manu Dibango et Pape Diouf, message qui précisait que Roger Milla serait positif au COVID-19.