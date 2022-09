La défaite aura donc été au rendez-vous lors du premier match de préparation du Cameroun pour la Coupe du monde. Cette contre-performance aurait été moins douloureuse pour les supporters si l’adversaire était d’un tout autre calibre que l’Ouzbékistan situé au 77e rang du classement FIFA. Les plus optimistes ont tenté de relativiser en expliquant qu’il s’agit avant tout d’un match amical, que l’essentiel n’était pas de gagner mais de tester des nouvelles recrues en vue d’effectuer des réglages nécessaires. On peut le leur concéder mais ce qui caractérise les grandes sélections, les cadors du football mondial, c’est la capacité à tenir leur rang, à se faire respecter en toutes circonstances.

Il reste entendu que la prestation d’une équipe en match amical et en phase finale d’une compétition sont deux choses bien différentes.

Toutefois, il ne faut pas oublier que le Cameroun est dans un groupe difficile et ses futurs adversaires viennent de le démontrer par des bons résultats. En match amical, le Brésil a été sans pitié pour le Ghana (3-0). Plus intéressante est la démonstration de force des deux autres futurs adversaires des Lions en Ligue des nations de l’UEFA, une compétition qui permet à des équipes de toutes envergures (ligues A à D) de disputer des barrages de qualification pour le prochain Championnat d’Europe. C’est dans ce cadre que la Serbie vient d’étriller la Suède (4-1). Quant à la Suisse , elle a vaincu l’Espagne sur son propre terrain (2-1). Loin de décourager, ces victoires devraient être des signes d’alerte, voire un sérieux avertissement, à tous ceux qui voient déjà le Cameroun en finale de la prochaine Coupe du monde sans expliquer par quelle alchimie on y parviendra. On ne gagne pas un trophée majeur par des incantations mais grâce à une bonne préparation. Il y a donc beaucoup de travail en perspective pour l’encadrement technique afin de bâtir un groupe solide et conquérant dans deux mois a peine.

Jean Marie Nzekoue, éditorialiste auteur de « L’aventure mondiale du football africain » (2010)