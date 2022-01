Christian Bassogog : « les autres ont une longueur d’avance sur moi  (...)

« Je suis très content de rejoindre le groupe. J’ai passé presque cinq jours en quarantaine, ce n’était pas facile. Dieu merci je suis revenu. L’état d’esprit c’est celui de la gagne. Le groupe vit tellement bien et nous espérons aller le plus loin possible dans cette compétition », a confié Christian Bassogog à l’issue de l’entrainement de ce dimanche. « C’est vrai que les autres ont une longueur d’avance sur moi, c’est la raison pour laquelle chaque matin, je fais du footing, je travaille en salle pour rattraper mon retard. Mais de manière générale, je me sens bien. Nous avons tous le même objectif, c’est d’aller jusqu’en finale », a-t-il conclu.