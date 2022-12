Au Qatar, le Maroc a forcé l’histoire et les pronostics en atteignant les demi-finales du Mondial 2022. Dans quatre ans, une équipe africaine devrait pouvoir faire mieux. C’est le vœu du président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe.

« Je suis convaincu que lors de la prochaine Coupe du monde, une nation africaine ira plus loin. Les réalisations historiques du Maroc ont fait de nous tous en Afrique une fierté unique. L’avenir du football africain est incroyablement brillant », a déclaré Patrice Motsepe. « Si vous regardez le talent sur le continent, il y a 10-15 nations en Afrique maintenant qui peuvent rivaliser au plus haut niveau dans le monde et gagner », a ajouté le patron de la CAF.

Si la Croatie, petit pays d’à peine 3 millions d’habitants a créé la surprise en battant le Brésil et en terminant sur la troisième marche du podium, une équipe africaine en est aussi capable. Et même de remporter la compétition. « Etant donné qu’une nation de 3,5 millions de personnes peut rivaliser avec le Brésil, je n’accepterai jamais qu’une nation africaine ne puisse pas rivaliser au plus haut niveau. Ce sont des moments de fierté pour le football en Afrique. L’objectif principal est qu’une nation africaine gagne la Coupe du monde. Nous devons y croire, et encourager chaque jeune garçon et chaque jeune fille, car ce ne sont pas seulement les hommes que nous voulons voir gagner la Coupe du monde, mais aussi les femmes », martèle Patrice Motsepe.