L’Australie a parfaitement abordé sa deuxième rencontre du Mondial en prenant la Tunisie par surprise grâce à un but de Mitch Duke (1-0). Au classement, il ne reste plus qu’un mince espoir aux Aigles de Carthage (1 point) qui affrontent la France lors de la dernière journée.

Après sa défaite 4-1 contre la France, l’Australie se relance dans cette Coupe du monde 2022. Ce samedi après-midi, les Socceroos ont battu la Tunisie, sur la plus petite des marges (0-1), lors de la deuxième journée de la phase de poules. Au Al Janoub Stadium d’Al Wahrah, le but de Mitchell Duke (23e) a suffi.

Dans le groupe D, les Australiens s’installent provisoirement en deuxième position du classement et se relancent dans la course pour les huitièmes de finale, tandis que les Aigles de Carthage(1 point) ferment la marche et compromettent leurs chances d’aller plus loin. Les Tunisiens sont en effet condamnés à une victoire contre la France lors de la dernière journée, en espérant que les Bleus battent le Danemark au préalable ce samedi.