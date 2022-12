Il a fallu de peu pour que l’Argentine sorte de la Coupe du Monde 2022. En avance de deux buts, Messi et ses coéquipiers ont eu des frayeurs. Rattrapés au score dans les arrêts de jeu, les Argentins peuvent dire merci à leur gardien de but. Lionel Messi va poursuivre la quête de son rêve puisque le trophée de la Coupe du Monde est bien le seul qu’il lui résiste.

Le joueur du Paris Saint Messi a d’abord placé une passe millimétrée à Nahuel Molina qui s’est déjoué de Van Dijk pour tromper le gardien. Puis, il va inscrire le deuxième but de sa sélection à la 73e minute, sur un penalty, et il a mis la table pour le but de Nahuel Molina.

Les Pays-Bas ont clairement une mentalité de fer, et un sélectionneur qui a vu d’autres. Ils ont attendu la 83e minute pour réduire le score. Puis, c’est à la 11e minute du temps supplémentaire que les Oranje, sur le dernier coup franc de la partie, ont nivelé le score.

Lors de la séance de tirs au but, le gardien argentin, Emiliano Martinez, s’est dressé lors des deux premiers tirs. Et l’Argentine passe en demi-finale après avoir inscrit 4 tirs au but contre 2.