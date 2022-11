Au terme d’un grand match, les Lions Indomptables ont obtenu le nul 3-3 ce lundi contre la Serbie. Avec un Vincent Aboubakar buteur et passeur, le Cameroun, pourtant mené 1-3 peut continuer d’espérer.

Il leur fallait une victoire. Mais ce nul est tout comme. Ce lundi, à l’occasion de leur deuxième sortie dans cette Coupe du monde au Qatar, les Lions Indomptables ont tenu tête à la Serbie (3-3) après avoir été mené 1-3. Grâce à ce nul, le Cameroun peut continuer d’espérer une qualification en huitièmes de finale. A condition de battre le Brésil lors de la prochaine journée.

Le Cameroun s’est fait peur

Gênés par l’adversité, les Lions ne réalisaient pas une grande entame. Après quelques minutes insipides, les Serbes se procuraient la première occasion. Servi en profondeur, Mitrovic balaie Nkoulou puis déclenche une frappe enroulée du gauche qui s’écrase sur le poteau (10e).

L’attaquant serbe remet ça quelques minutes plus tard, mais manque le cadre devant les filets ouverts (16e). La riposte arrive à la 18e, mais la frappe de Kunde est repoussée. Dix minutes plus tard, Castelletto trouvait le chemin des filets sur un corner de Kunde Malong (1-0, 28e). Kunde Malong est tout proche d’inscrire le but du break, mais le milieu de terrain camerounais perd son face-à-face avec Vanja Milinkovic-Savic (42e). Un raté qui va coûter cher aux Lions. Puisque dans le temps additionnel, Pavlovic (46e) et Sergej (48e) vont percer les filets camerounais (1-2).

Aboubakar renverse la vapeur

Au retour des vestiaires, les Serbes s’installaient dans le camp camerounais. Tadic et ses coéquipiers font tourner la balle en guettant la moindre erreur. Il en a fallu une seule, un ballon perdu par Martin Hongla, et voilà Mitrovic qui inscrit le but du 1-3 (53e). Song décidait alors de lancer Vincent Aboubakar dans le match. Un choix payant, puisque l’attaquant d’Al-Nasr s’illustrait en buteur (63e) puis passeur pour Choupo-Moting (3-3, 65e). Les deux équipes vont ensuite tenter de reprendre l’avantage, mais le score restera inchangé.