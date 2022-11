Peut-on se souvenir d’une entrée en jeu aussi fracassante ? Opta nous donne la réponse. Non pour tous les pays africains présents en coupe du monde depuis au moins 1966. Aboubakar Vincent est le premier joueur à inscrire un but, puis à offrir une assistance pour une sélection africaine pour un match de coupe du monde. Et ce n’est pas par chance qu’il est le meilleur marqueur de la CAN 2021.

Son implication dans le jeu a été directe. Quel impact!