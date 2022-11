Sorti sur blessure jeudi soir pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde, Neymar souffre d’une entorse à la cheville droite. Un gros coup dur pour l’attaquant brésilien du PSG qui ne devrait pas rejouer avant les huitièmes de finale.

Malgré sa victoire son succès convaincant face à la Serbie jeudi soir (2-0) pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde, le Brésil doit déjà faire face à un gros souci. Neymar est forfait pour les deux prochains matchs de groupe. Soit contre la Suisse et le Cameroun. La star brésilienne ne devrait en effet pas rejouer avant les huitièmes de finale du tournoi.

« Il va continuer la Coupe du Monde »

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Tite est revenu sur cette blessure. « Neymar a été touché durant le match, mais il a décidé de continuer à jouer pour aider l’équipe pendant onze minutes, c’est phénoménal […] Je n’ai pas vu qu’il était blessé. Sur le deuxième but, on a vu qu’il sentait cette blessure. C’est là que je m’en suis rendu compte. Il a cette capacité à cacher ça », indique le sélectionneur brésilien.

Et malgré ce pépin physique pour la star du PSG, Tite assure que Neymar ne déclare pas forfait et reste dans le groupe du Brésil pour la suite de ce Mondial au Qatar : « On a confiance. Il va continuer la Coupe du monde. Je répète : il va continuer à jouer la Coupe du monde ».