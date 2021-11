CAN 2022 : ultimatum de la CAF, la réplique du Cameroun

« Aussi bien, nous tenons à signaler qu’en aucun cas, l’hypothèse de la délocalisation de la cérémonie d’ouverture n’Est envisagée, et ne peut être acceptée par le Gouvernement Camerounais. Celui-ci ayant pris toutes les dispositions utiles et nécessaires, sur Très Hautes instructions de Monsieur le Président de la République, pour que ce stade, qui a déjà accueilli son premier match le 3 septembre dernier (rencontre Cameroun vs Malawi), soit dans un état complet de disponibilité et de fonctionnalité en vue de l’organisation de la CAN ToTalEnergies Cameroun 2021 dans la poule A comme dans toutes les autres poules . »

La correspondance du Ministre des Sports :

Les images de la CAF qui ont fait trembler le lanterneau de la République :