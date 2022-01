CAN 2021 : une première mondiale. Un trio arbitral féminin pour le match Zimbabwe - Guinée

Mukansanga dirigera le corps arbitral entièrement féminin pour le match Zimbabwe - Mali de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies

"Moment de fierté pour la CAF et l’Afrique alors que le quatuor se prépare à entrer dans l’histoire"

L’arbitre rwandaise Salima Rhadia Mukansanga entrera dans l’histoire dans les prochaines heures en devenant la première femme à arbitrer un match en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies.

Agée de 35 ans, Mukansanga dirigera le match de la troisième journée du groupe B entre le Zimbabwe et la Guinée prévu le mardi 18 janvier 2022 à 17h00 heure locale (16h00 GMT) au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Elle fait partie du quatuor sélectionné comme arbitres lors du match. C’est la première fois qu’une équipe entièrement féminine arbitrera un match à la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies depuis la création de la compétition.

Les arbitres assistantes Carine Atemzabong (Cameroun) et Fatiha Jermoumi (Maroc) ainsi que l’arbitre VAR Bouchra Karboubi (Maroc) complètent le quatuor féminin.

Le 10 janvier 2022, Mukansanga avait déjà marqué l’histoire en devenant la première femme à officier lors d’un match de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies en tant que quatrième arbitre de la rencontre entre la Guinée et le Malawi à Bafoussam.

Le directeur des arbitres de la CAF, Eddy Maillet considère ce moment historique comme le résultat de l’engagement et de l’investissement de la CAF pour améliorer et développer l’arbitrage en Afrique. Une partie de ce voyage est le « Star Project » lancé par la FIFA et la CAF pour développer les arbitres.

« Nous sommes extrêmement fiers de Salima car elle a travaillé dur pour être là où elle est aujourd’hui. Nous savons qu’elle a dû surmonter de sérieux obstacles pour atteindre ce niveau et elle mérite qu’on lui accorde du crédit. Ce moment n’est pas seulement pour Salima mais pour chaque jeune fille en Afrique qui a la passion du football et qui se voit comme arbitre dans le futur. »

CAF | Direction de la Communication

communications@cafonline.com