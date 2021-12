CAN 2021 : réunion décisive entre la CAF et le Cameroun

Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) est au Cameroun. Patrice Motsepe a foulé le sol de Yaoundé ce lundi 20 décembre 2021. Le dirigeant sud-africain a rendez-vous avec les autorités locales dès mardi. Au programme : une réunion décisive autour d’un possible report de la CAN 2021.

« Nous avons un engagement envers les peuples du Cameroun et de l’Afrique mais nous sommes positifs. Nous allons discuter demain [avec les autorités camerounaises, Ndlr.] », a déclaré Patrice Motsepe dès son arrivée à l’aéroport de Yaoundé. « Nous avons une idée claire de ce que nous souhaitons faire, a-t-il poursuivi. Il est question d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Nous sommes très clairs en termes d’engagement de faire de la CAN au Cameroun un succès. Je suis confiant. Nous voulons donner une bonne image du Cameroun et de l’Afrique au monde ».

La visite du président de la CAF au Cameroun intervient 24 heures après une réunion du Comité exécutif de l’instance continentale. Motsepe et son équipe ont décidé, par un vote majoritaire, d’organiser effectivement la compétition à la date prévue. Mais le Marocain Fouzi Lekjaa, le Burkinabé Sita Sangare et l’Egyptien Hany Aborida auraient voté la proposition du Président de la FIFA de faire glisser la compétition en juin 2022.