CAN 2021 : quels seront les adversaires du Cameroun ?

La cérémonie qui va départager les différents groupes lors de la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations va s’amorcer sous peu au Palais des Congrès de Yaoundé. Toutes les délégations sont bien représentées. Si dans les états-majors, on s’active à incanter tel ou tel Dieu pour avoir les adversaires les plus à la portée, le temps s’égraine bien inlassablement et les inévitables battements de cœur n’attendent que la fin des cérémonies. De Ngaoundal ou à Bétaré Oya, de Lolodorf, à Figuil, du Mont Kapsiki à Mundemba, de Ekok à Makari, les populations continuent à prier pour tenir à distance les grosses nations des Lions Indomptables.