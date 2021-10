CAN 2021 : Paul Biya met un petit pont à Mouelle Kombi

L’information a fuité. C’est en effet dans une correspondance portant la mention « très urgent », et adressée le 17 septembre 2021 au secrétaire général des services du Premier ministre, que le ministre d’État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, répercute au chef du gouvernement l’accord du président de la République pour le budget de l’organisation matérielle de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) 2021. Le montant du budget a été arrêté à 13 milliards de francs CFA.

Selon certaines indiscrétions, Paul Biya a finalement décidé de mettre un petit pont à son ministre en charge des Sports et de l’Education physique. En effet, l’enveloppe destinée à l’organisation matérielle de la CAN 2021 est réduite de moitié par rapport aux 26 milliards de F CFA sollicités par Narcisse Mouelle Kombi. Et ce n’est pas tout. Les 13 milliards de francs CFA finalement arrêtés ne seront pas gérés par le seul ministère des Sports comme souhaité par ce dernier. Les fonds sont répartis entre 14 départements ministériels et autres administrations publiques. Rappelons que la compétition se tient du 9 janvier au 6 février 2022.