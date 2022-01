CAN 2021 : Mali - Gambie 1-1 ; la VAR dénature t-elle le jeu ?

L’utilisation de la VAR a été favorable au Mali et à la Gambie qui s’affrontaient ce dimanche, dans le cadre de la deuxième journée dans le groupe F de la CAN 2021. Chacune des deux équipes a obtenu un penalty pour un score nul d’un but partout. La Gambie et le Mali, tous deux premiers du groupe F de cette Coupe d’Afrique des Nations en terre camerounaise, s’affrontaient ce dimanche 16 janvier dans le cadre de la deuxième journée.