CAN 2021 : Liverpool est heureux de retrouver bientôt Sadio Mané, Mo Salah et Nabil Keita

La presse anglaise a titré mercredi sur le gros match de la veille de Naby Keita. The Echo a titré « Naby Keita montre à Liverpool ce qui lui manque avec la CAN mais ratera le prochain match ». Le joueur de 26 ans a été désigné homme du match lors des deux premiers matches de la Guinée en phase de groupe, contre le Malawi et le Sénégal, et a inscrit un but sensationnel contre le Zimbabwe mardi.

Son tir bien placé a trouvé la lucarne gauche, mais malgré une pression de tous les instants, sa sélection a subi la défaite 2-1.

Malgré cette défaite, la Guinée est qualifiée pour la phase à élimination directe de la compétition et s’est qualifiée dans le groupe B avec le Sénégal de Sadio Mané.

Toujours selon « The Echo », de nombreux supporters de Liverpool suivent de près l’a Coupe d’Afrique des Nations, et ont été ravis de voir Keita faire s’imposer sur le terrain.

Les Reds ont eu du mal à voir le meilleur du Guinéen sur une base régulière en raison de ses blessures récurrentes, mais ils ont été particulièrement encouragés par ses performances et espèrent que cette forme pourra se poursuivre à son retour en club.

Keita ne jouera cependant pas le match des huitièmes de finale en raison de ses deux cartons jaunes en deux rencontres, contre le Sénégal vendredi dernier et tardivement à la 91e minute de la défaite contre le Zimbabwe.