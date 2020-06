CAN 2021 : le Stade Fotso Victor de Bandjoun a été réceptionné

Dans son tour du propriétaire, le Ministre des Sports et président du COCAN 2021 s’est montré impressionné par la qualité de l’ouvrage au Stade qui porte le nom de l’ancien maire de Bandjoun, Fotso Victor. Le gazon, merveilleusement arrosé et taillé à point, étale tout son lustre. Les bâtiments et travaux connexes ont aussi été terminés. Il a vanté la qualité et la compétence de l’entrepreneur, qui s’est démené pour répondre aux « consignes du Chef de l’État ». L’infrastructure, en images ...