CAN 2021 : le Sénégal prend la dernière place pour les demies

Finaliste de la précédente édition, le Sénégal marche tranquillement vers un « remake ». les Lions de la Terenga ont pris le dernier ticket du wagon qui mène aux demi-finales de cette 33e CAN au Cameroun ce dimanche au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Face à une équipe de Guinée Equatoriale qui les a inquiétés en début de seconde période, l’expérience et le talent des hommes d’Aliou Cissé ont suffi pour faire la différence (3-1).

Peu prolifique en attaque avec trois buts inscrits lors de ses quatre précédents matchs, le Sénégal en a marqué autant ce soir en 90 minutes. Et ce n’est pas le but égalisateur de Buyla (67e) après l’ouverture du score de Diedhiou (28e), qui va créer des doutes sur la solidité défensive sénégalaise. Les Lions sont monté en puissance et tour à tour, Kouyate et Ismaïla Sarr, remplaçants au coup d’envoi, ont mis fin aux espoirs du Nzalang Nacional. Des Equato-guinéens qui auront réalisé l’exploit de s’extirper d’un groupe de la mort avec l’Algérie et la Côte d’Ivoire, avant de sortir le Mali en huitièmes. Pour eux, l’aventure s’arrête, alors que le Sénégal va retrouver le Burkina Faso en demi-finale.