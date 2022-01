CAN 2021 : la COVID-19 s’invite dans la danse

Bertrand Traoré du Burkina Faso aurait peut-être mieux fait de se taire lorsqu’il a poussé un coup de gueule alors que plusieurs de ses coéquipiers en sélection ont testé positif au COVID-19. Sa sélection n’est pas la seule à faire face à une épidémie en son sein. Le Sénégal, pourtant bien isolé dans les confins du luxueux domaine du Tagidor à Bangou, trois joueurs et non des moindres ne pourront performer lundi. Il s’agit de Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Famara Diédhiou.