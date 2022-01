CAN 2021 : la Côte d’Ivoire qui est triste et le Sénégal soulagé

Quant au Sénégal, son défenseur Kalidou Koulibaly qui s’était blessé avec son club, Napoli, en novembre, Kalidou Koulibaly, s’est rétabli à temps pour la CAN 2021. Il devrai être à son poste pour le premier match de groupe B du Sénégal contre le Zimbabwe. Son sélectionneur Aliou Cissé pense pouvoir compter sur lui :

« Il a repris l’entraînement depuis trois à quatre jours (samedi). Il a de très bonnes sensations. C’est cette relation de confiance qui me lie à mes joueurs. Kalidou Koulibaly est arrivé motivé. Sa rééducation s’est bien passée. Pendant une semaine, il a travaillé avec le préparateur physique et le staff médical. Il est vraiment prêt, on a espoir en tout cas contre le Zimbabwe », a t-il expliqué jeudi après la séance d’entraînement des Lions de la Téranga à l’Hôtel Tagidor de Bangou.