CAN 2021 : Joseph Antoine Bell tacle l’Algérie

« L’Algérie était venue en se trompant de vision de la compétition, dans le sens où elle n’était pas prête à se battre, mais plutôt à combattre les autres », a confié Joseph Antoine Bell dans des propos relayés par Actu Cameroun. « Le vainqueur d’une compétition est celui qui est concentré sur son jeu et sur sa volonté de gagner et non pas sur le vent, sur le soleil, sur le public et sur toutes sortes de réserves. Et donc l’équipe d’Algérie est arrivée au Cameroun en parlant plus du terrain, du vent, du soleil, de l’heure du match alors qu’elle a été au Qatar où il faisait 45°, elle ne s’est pas plainte. Vous croyez que quand les Camerounais viennent en Algérie ils trouvent le climat du Cameroun là-bas ? », at-t-il martelé.