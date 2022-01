CAN 2021 : Garoua aime le Nigéria, les Super Eagles l’aiment en retour

Kelechi Iheanacho est l’homme le plus heureux dans la capitale de la région du Nord. Pour son premier match en finale de Coupe d’Afrique, son magnifique but a mis son pays sur la carte, le ramenant dans le sillage des favoris. Ce samedi, Iheanacho peu égaler un record en sélection en devenant seulement le deuxième joueur à marquer dans ses deux premiers matchs en finale de Coupe d’Afrique des Nations après Emmanuel Emenike lors de la CAN 2013. Le peuple de Garoua va l’encourager massivement.