CAN 2021 : comment vit la sélection de Tunisie à Limbé ? (en video)

Le choix de Limbé comme ville hôtesse du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations que le Cameroun abrite avait suscité des remous. C’est que cette belle ville est située dans le secteur dit du NOSO, une abréviation des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest où les sécessionnistes sévissent. Un dispositif sécuritaire spécial encadre toutes les délégations et dans le fief de la Tunisie, tout semble au beau fixe. L’équipe ne déroge pas à ses habitudes et le bonheur d’être présent irradie cette sélection. Depuis Limbé, voici le groupe Tunisie.