CAN 2021 : comment Sadio Mané et le Sénégal ont neutralisé le Burkina Faso

L’intensité physique est intense et Hervé Koffi, suite à un choc contre le longiligne Kouyaté va quitter le match. Et c’est certainement le tournant de la partie. Et Sadio Mané ? il met ses coéquipiers en confiance en faisant ce qu’il veut du ballon, et accélérant, en changeant de rythme, en cadençant. Il a le leadership du groupe et tous l’écoutent.

C’est bien en deuxième mi-temps que le jeu va définitivement tourner à l’avantage des Lions de la Téranga. Et c’est sur un jeu tout à fait anodin. Suite à un corner totalement maîtrisé par la défense, Khalidou Coulibaly d’un retourné acrobatique passe pour Abdou Diallo qui est totalement oublié par le bloc défensif. Son tir placé déjoue le gardien. 0-1 pour le Sénégal.

Sur une grosse bourde de Tapsoda qui espérait voir le ballon sortir, Sadio Mané se faufile, récupère la balle et passe pour Idrissa Gana Gueye qui double la marque face à Ouedragou qui s’est couché trop vite.

Les burkinabés ne lâchent rien et s’accrochent. 87’, Bertrand Traoré mène une attaque, délivre une passe pour Kabiré qui centre et trouve Blati Touré pour mettre le ballon au fond des filets de Mendy.

Deux minutes plus tard, Pape Gueye récupère une balle en plein centre du terrain suite à une grosse bévue défensive et lance l’excellent Sadio Mané qui accélère de son côté gauche, feinte pour voir Ouedragou se coucher, et lobe tranquillement d’une pichenette le ballon au fond des filets. La messe est dite.

Le Sénégal est la première sélection qualifiée pour la finale qui se jouera dimanche prochain au Stade Omnisports d’Olembé à Yaoundé.

Le second qualifié sera connu au terme de la rencontre entre le Cameroun et l’Égypte ce jeudi.