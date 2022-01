CAN 2021 : cette Guinée Équatoriale, qui élimine le Mali, a du caractère

La Guinée Équatoriale sera bien la seule des trois Guinée présentes parmi les 24 pays qualifiées pour la phase de groupe, à passer aux quarts de finale de la compétition. Sur son huitième de finale contre le Mali, le Nzalang Nacional a su souvent se recroqueviller pour empêcher la chevauchée vers ses buts. Ils voulaient étirer le plus longtemps possible la rencontre, et souhaitaient peut-être la séance des tirs au but.